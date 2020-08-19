Известный украинский каратист Станислав Горуна оценил свои шансы в бою против выдающегося боксера Василия Ломаченко. Горуна рассказал, в чем его преимущество над звездным украинским боксером.

Золотой призер Европейских игр по каратэ Станислав Горуна уверен в своей победе над Ломаченко. Об этом Станислав заявил ютуб-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Кстати: На бой с Ломаченко появился новый претендент

Каратист сказал, что в уличном бою с Ломаченко поставил бы на свою победу. По словам Станислава, Ломаченко не знает, как он работает.

На Горуну. Горуна знает, как Ломаченко работает, а Ломаченко еще не знает, как Горуна работает. Зайдите на мой инстаграм, посмотрите видео – я тоже могу,

- сказал с улыбкой на лице Горуна.

Готов принять вызов МакГрегора

Горуна также рассказал о возможностях перехода в ММА (смешанные единоборства). Каратист готов сменить вид спорта, если получит бой с титулованным спортсменом.

"Если договоритесь мне за бой с МакГрегором, то легко. Я все-таки с опытом, не из балета пацан. Я знаю, что такое бой, и что нужно делать.

Мне, конечно, хочется себя попробовать, если бы было какое-то предложение подраться с титулованным чемпионом, то я подписался бы на такое", - сказал Горуна.