Зловили зірку на футбольному небі

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Ерлінг Голанд вже повернувся у Дортмунд. Вже цього тижня Манчестер Сіті повинен офіційно оголосити про підписання форварда дортмундської Боруссії.

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Футболіст вже пройшов медичне обстеження в англійському клубі. Вже незабаром Голанд може стати одноклубником українського захисника Олександра Зінченка.

Відзначимо, що на Голанда "полювала" ціла низка топових клубів Європи.

"Містяни" вже повідомили раді директорів Боруссії Дортмунд, що за кілька годин вони активують пункт про клаусулу, яку оцінюють у 60 – 75 мільйонів євро.

Деталі. У Голанда ще є чинний контракт із Боруссією Дортмунд, який розрахований до кінця червня 2024 року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінена у 150 мільйонів євро.

МанСіті за три тури до закінчення сезону в англійській першості лідирує у турнірній таблиці АПЛ. Команда Пепа Гвардіоли має у своєму активі 86 очок, що на три пункти більше, ніж у найближчого конкурента Ліверпуля. Відрив збільшився після минулого туру, коли "мерсисайдці" втратили бали у грі проти Тоттенхема, розписавши мирову – 1:1.

Клуб Голанда з 66 очками йде другим у німецькій Бундесліги, поступаючись лише мюнхенській Баварії. Відставання від лідера складає 10 пунктів.

Стрімка кар'єра Ерлінга Голанда