Выдержал удар Холанда: сейв Лунина может стать лучшим в Лиге чемпионов - яркое видео

Во вторник, 9 апреля, состоялись матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. В одном из них Реал и Манчестер Сити расписали боевую ничью (3:3)

Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок. Украинский голкипер пропустил 3 мяча, но кроме этого отметился 3-мя сейвами.

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Лунин сумел противостоять Холанду

На 2-й минуте матча Манчестер Сити ошеломил Реал, забив быстрый гол. Силва, вместо навеса в штрафную, пробил в ближний угол ворот Лунина. К перерыву "сливочные" оправились и не только сравняли счет, но и вышли вперед – 2:1. Второй тайм начался для Реала неудачно: МанСити быстро забил два гола и снова вышел вперед – 2:3. Однако "королевский клуб" не сдался и сумел спастись от домашнего поражения.

Один из сейвов украинец оформил, противостоя удару звездного футболиста из Норвегии, Эрлинга Холанда. Он пытался пробить с левой стороны вблизи к воротам, но Лунин сумел отразить удар одной рукой.

УЕФА отметило этот сейв и опубликовало опрос, в котором болельщики могут выбрать лучшее вратарское спасение на этой неделе.

За звание лучшего сейва Андрей Лунин будет соревноваться с Яном Облаком (Атлетико), Джанлуиджи Доннарумой (ПСЖ) и Грегором Кобелем (Боруссия Дортмунд).

Отметим. Карло Анчелотти не стал критиковать Андрея Лунина за пропущенные мячи. Он отметил великолепную игру ногами и в общем достойно оценил игру украинца.

В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин сыграл 5 матчей в Лиге чемпионов.

Напомним, что ответный матч Манчестер Сити – Реал состоится 17 апреля в 22:00 по киевскому времени. Команды разыграют между собой билет в полуфинал Лиги чемпионов.