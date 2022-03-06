Украина получит свой шанс

24 марта подопечные Александра Петракова должны сыграть в Глазго против Шотландии. Но в результате войны с Россией на данный момент это невозможно из-за того, что часть игроков сборной Украины находятся за границей, а большинство остаются на родине.

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Но похоже, что у УЕФА есть выход. По крайней мере, об этом сообщил директор по футболу Шахтера Дарио Срна, который общается с президентом организации Александром Чеферином.

"Говорил с Александером Чеферином. Он стоит за украинский футбол. Понимаю, что сейчас никому не до футбола, но президент УЕФА сказал, что матч Украины с Шотландией перенесут на июнь", – заявил Срна.

На сайте УАФ пока нет официальной информации по этому поводу. Украинцы должны встретиться с шотландцами 24 марта в Глазго.

Также 24 марта Россия должна сыграть против сборной Польши. Однако с оккупантами играть никто не желает. ФИФА также придерживается мнения, что с агрессорами играть не стоит. Поэтому сборная Российской Федерации отстранена от каких-либо турниров.

Польша же автоматически вышла в финал стыков, где сыграет с Чехией или Швецией. Заменить Россию в стыках могли Словакия или Венгрия. Однако у каждой из этих команд уже запланированы матчи, и их отмена приведет к потерям.

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