Матч Шотландия – Украина могут перенести

Корреспондент Reuters Саймон Эванс сообщил о том, что Украинская ассоциация футбола попросила перенести матч плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 Шотландия – Украина.

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На сайте УАФ пока нет официальной информации по этому поводу. Украинцы должны встретиться с шотландцами 24 марта в Глазго.

Также 24 марта Россия должна сыграть против сборной Польши. Однако с оккупантами играть никто не желает. ФИФА также придерживается мнения, что с агрессорами играть не стоит. Поэтому сборная Российской Федерации отстранена от каких-либо турниров.

Теперь россияне смогут соперничать только в чемпионатах своей страны.

Польша же автоматически вышла в финал стыков, где сыграет с Чехией или Швецией. Заменить Россию в стыках могли Словакия или Венгрия. Однако у каждой из этих команд уже запланированы матчи, и их отмена приведет к потерям.

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