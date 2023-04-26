Меньше месяца остался до одного из самых ожидаемых поединков 2023 года, в котором Василий Ломаченко встретится с абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни. Этот бой станет последним шансом для украинского боксера вернуться на Олимп.

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Утратил в деньгах ради абсолюта

Ради этого поединка "Хай-Тек" пошел на значительные финансовые уступки. Лома не раз заявлял, что деньги не стоят для него на первом месте. Так что промоутеры сполна воспользовались уступками экс-чемпиона мира.

По сообщению источника, Ломаченко получит за бой против Хэйни 900 тысяч долларов. Этот гонорар даже меньше, чем за предыдущий поединок против Ортиса. Тогда украинец заработал 1,2 миллиона долларов чистыми.

Миллионный гонорар получил Лома во время предыдущей попытки стать абсолютом в 2020 году. Тогда украинский боксер был фаворитом в поединке с Тео Лопесом, но после 12-ти раундов судьи отдали победу американцу. Несмотря на поражение, Василий разбогател на 3,25 миллиона долларов. Это был самый большой заработок Ломаченко в карьере.

Напомним, что бой Ломаченко – Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena. Однако украинский онлайн-сервис MEGOGO не будет транслировать поединок за абсолют в прямом эфире.