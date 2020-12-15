В ближайший четверг, 17 декабря, состоится очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

Ожидается, что на нем должен быть рассмотрен вопрос о несостоявшемся поединке 13-го тура УПЛ между Ингульцем и донецким Шахтером. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

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С большой долей вероятности клубу из Петрово будет присуждено техническое поражение, поскольку клуб не позаботился о том, чтобы накануне матча на стадионе "Звезда" включить электроподогрев для газона.

Сообщается, что стоимость электроподогрева газона за сутки на стадионе "Звезда" оценивается в 70 тысяч гривен. Ингулец на данный момент не обращался в УПЛ и в ФК Шахтер с официальной просьбой о том, чтобы несыгранный матч в Кропивницком провести весной следующего года.

Почему не состоялся матч Ингулец – Шахтер

Делегат матча Владимир Фощий принял решение об отмене матча, который должен был состояться 13 декабря, после проверки поля стадиона "Звезда" в Кропивницком главным арбитром матча Дмитрием Кривушкиним, четвертым арбитром Дмитрием Панчишиным и наблюдателем арбитража Игорем Покидько.

Арбитры выходили на поле в бутсах, чтобы проверить готовность газона. Поле оказалось неготовым к проведению встречи из-за погодных условий в Кропивницком. Бутсы не входили в землю, поле было скользким.