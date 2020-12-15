У найближчий четвер, 17 грудня, відбудеться чергове засідання контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

Очікується, що на ньому має бути розглянуто питання про не відбувся поєдинок 13-го туру УПЛ між Інгульцем і донецьким Шахтарем. Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

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З великою часткою ймовірності клубу з Петрово буде присуджено технічну поразку, оскільки клуб не подбав про те, щоб напередодні матчу на стадіоні "Зірка" включити електропідігрів для газону.

Повідомляється, що вартість електропідігріву газону на добу на стадіоні "Зірка" оцінюється в 70 тисяч гривень. Інгулець на даний момент не звертався в УПЛ і в ФК Шахтар з офіційними проханнями про те, щоб незіграний матч в Кропивницького провести навесні наступного року.

Чому не відбувся матч Інгулець – Шахтар

Делегат матчу Володимир Фощій прийняв рішення про скасування матчу, який мав відбутися 13 грудня, після перевірки поля стадіону "Зірка" в Кропивницького головним арбітром матчу Дмитром Кривушкіним, четвертим арбітром Дмитром Панчишинм і спостерігачем арбітражу Ігорем Покидько.

Арбітри виходили на поле в бутсах, щоб перевірити готовність газону. Поле виявилося неготовим до проведення зустрічі через погодні умови в Кропивницького. Бутси не входили в землю, поле було слизьким.