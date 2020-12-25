Немецкий специалист Томас Тухель в четверг, 24 декабря, был уволен с поста главного тренера Пари Сен-Жермен. Однако, официально об этом пока не сообщалось.

По информации Marca, руководство клуба осталось крайне недовольно интервью Тухеля, в котором он критиковал менеджмент.

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"ПСЖ был в одной победе от кубка Лиги чемпионов. Но, на мой взгляд, руководство не оценило наше достижение. Мы не получили от них той реакции, которую заслуживали. И это расстраивает. Кроме того, чувствуется, что титул в Лиге 1 не ценится так высоко, как, например, победа Баварии в Бундеслиге", – сказал Тухель в недавнем интервью.

Заметим, что ранее СМИ называли причиной отставки решение спортивного директора Леонардо. Он находился в не самых лучших отношениях с Тухелем и искал повода для отставки тренера – катализатором стали неоднозначные выступления в Лиге 1.

Статистика ПСЖ в сезоне-2020/2021

Парижский клуб идет на 3-м месте в чемпионате Франции, на одно очко отставая от Лиона и Лилля.

В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с каталонской Барселоной.

С 2018 года, когда Тухель возглавил ПСЖ, французский клуб дважды стал чемпионом Франции. В сезоне 2019/2020 ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл Баварии.