Стало відомо, чому ПСЖ раптово звільнив Тухеля
Німецький фахівець Томас Тухель у четвер, 24 грудня, був звільнений з поста головного тренера Парі Сен-Жермен. Однак, офіційно про це поки не повідомлялося.
За інформацією Marca, керівництво клубу залишилося вкрай незадоволеним інтерв'ю Тухеля, в якому він критикував менеджмент.
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"ПСЖ був в одній перемозі від кубка Ліги чемпіонів. Але, на мій погляд, керівництво не оцінило наше досягнення. Ми не отримали від них тієї реакції, яку заслуговували. І це засмучує. Крім того, відчувається, що титул в Лізі 1 не цінується так високо, як, наприклад, перемога Баварії в Бундеслізі", – сказав Тухель в недавньому інтерв'ю.
Зауважимо, що раніше ЗМІ називали причиною відставки рішення спортивного директора Леонардо. Він перебував у не найкращих стосунках з Тухелем і шукав приводу для відставки тренера – каталізатором стали неоднозначні виступи у Лізі 1.
Статистика ПСЖ у сезоні-2020/2021
Паризький клуб йде на 3-у місці в чемпіонаті Франції, на одне очко відстаючи від Ліона та Лілля.
В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з каталонською Барселоною.
З 2018 року, коли Тухель очолив ПСЖ, французький клуб двічі став чемпіоном Франції. У сезоні-2019/2020 ПСЖ дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, в якому програв Баварії.
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