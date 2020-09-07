Первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с US Open – теннисист во время матча попал мячом в линейного арбитра. Но на этом наказания для спортсмена не закончились.

Как это было: За что дисквалифицировали Новака Джоковича на US Open: полное видео эпизода

Кроме дисквалификации, руководство US Open приняло решение оштрафовать Джоковича на все рейтинговые очки и призовые, которые теннисист заработал на турнире. Речь идет о 180 очках и 250 тысяч долларов.

USTA statement on default of Novak Djokovic: pic.twitter.com/dqlt0mokg9 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

При этом Джоковича за инцидент с линейным арбитром могут ждать и дополнительные штрафы.

Детали инцидента с Новаком Джоковичем на US Open