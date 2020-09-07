Стало известно наказание для Джоковича за попадание мячом в арбитра во время матча US Open
Первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с US Open – теннисист во время матча попал мячом в линейного арбитра. Но на этом наказания для спортсмена не закончились.
Как это было: За что дисквалифицировали Новака Джоковича на US Open: полное видео эпизода
Кроме дисквалификации, руководство US Open приняло решение оштрафовать Джоковича на все рейтинговые очки и призовые, которые теннисист заработал на турнире. Речь идет о 180 очках и 250 тысяч долларов.
При этом Джоковича за инцидент с линейным арбитром могут ждать и дополнительные штрафы.
Детали инцидента с Новаком Джоковичем на US Open
- В матче четвертого круга против Пабло Каренньо-Буста Джокович проиграл свою подачу при счете 5:5 в первом сете. От отчаяния он ударил мяч в сторону стены сзади.
- Однако мяч попал в шею линейному арбитру. От удара она упала на корт и начала кашлять, у нее были проблемы с дыханием. Покинуть корт она смогла только с посторонней помощью.
- После этого главный арбитр и супервайзер решили дисквалифицировать Джоковича.
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