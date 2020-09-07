Первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с US Open
Матч 1/8 финала US Open между Новаком Джоковичем и Пабло Каренно-Буста закончился скандалом. Первую ракетку мира дисквалифицировали.
Новак Джокович проиграл свою подачу при счете 5:5 в первом сете. После этого он решил выбить мяч в стену. Однако тот попал в линейного арбитра.
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Мяч попал ей в шею. После этого она упала на корт и начала кашлять. Поэтому ее вывели с корта.
Главный арбитр и супервайзеры долго пытались разрешить ситуацию. И они приняли решение дисквалифицировать Новака Джоковича.
Поэтому в этом сезоне Джоковичу не удастся собрать Grand Slam. Он выиграл Australian Open, "Уимблдон" был отменен. Впереди же остался лишь "Ролан Гаррос".