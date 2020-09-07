Відоме покарання для Джоковіча за влучання м'ячем в арбітерку під час матчу US Open
Першу ракетку світу Новака Джоковіча дискваліфікували з US Open – тенісист під час матчу влучив м'ячем в лінійну арбітерку. Але на цьому покарання для спортсмена не закінчилися.
Як це було: За що дискваліфікували Новака Джоковіча на US Open: повне відео епізоду
Окрім дискваліфікації, керівництво US Open прийняло рішення оштрафувати Джоковіча на всі рейтингові очки та призові, які тенісист заробив на турнірі. Мова йде про 180 очок та 250 тисяч доларів.
При цьому на Джоковіча за інцидент з лінійною арбітеркою можуть очікувати і додаткові штрафи.
Деталі інциденту з Новаком Джоковічем на US Open
- У матчі четвертого кола проти Пабло Каренньо-Буста Джоковіч програв свою подачу при рахунку 5:5 у першому сеті. Від розпачу він вдарив м'яч в бік стіни позаду.
- Однак м'яч влучив в шию лінійній арбітерці. Від удару вона впала на корт та почала кашляти, у неї були проблеми з диханням. Покинути корт вона змогла лише зі сторонньою допомогою.
- Після цього головний арбітр та супервайзер вирішили дискваліфікувати Джоковіча.