Першу ракетку світу Новака Джоковіча дискваліфікували з US Open – тенісист під час матчу влучив м'ячем в лінійну арбітерку. Але на цьому покарання для спортсмена не закінчилися.

Як це було: За що дискваліфікували Новака Джоковіча на US Open: повне відео епізоду

Окрім дискваліфікації, керівництво US Open прийняло рішення оштрафувати Джоковіча на всі рейтингові очки та призові, які тенісист заробив на турнірі. Мова йде про 180 очок та 250 тисяч доларів.

USTA statement on default of Novak Djokovic: pic.twitter.com/dqlt0mokg9 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

При цьому на Джоковіча за інцидент з лінійною арбітеркою можуть очікувати і додаткові штрафи.

Деталі інциденту з Новаком Джоковічем на US Open