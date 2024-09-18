Чемпион Италии или финалист Лиги чемпионов: стало известно, кто может заменить Де Росси в Роме

В среду, 18 сентября, Рома уволила легенду клуба Даниэле Де Росси из-за неудачного старта сезона. Итальянские СМИ начали распространять информацию относительно того, кто станет новым главным тренером римлян.

После увольнения Даниэле Де Росси, руководство "волков" рассматривает несколько кандидатов на должность главного тренера команды. В поле зрения римского коллектива попали: Эдин Терзич, Иван Юрич и Стефано Пиоли, по информации из твиттера Николо Скиры.

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Что известно о кандидатах на пост главного тренера Ромы

Первый претендент на пост рулевого "волков" Эдин Терзич. 41-летний тренер работал в Боруссии Дортмунд. Под руководством немецкого наставника "шмели" смогли выиграть Кубок Германии в 2021 году и дойти до финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

"Волки" рассматривают также Ивана Юрича на замену Даниэле Де Росси. Хорватский тренер хорошо знает итальянский футбол, ведь работал в Монте, Кротоне, Дженоа, Вероне и Торино. В сезоне-2015/2016 Юрич получил награду лучшему тренеру Серии Б.

Стефано Пиоли третий претендент на замену Де Росси. 58-летний итальянец может также заменить легенду "волков" у руля команды. Экс-тренер Милана в сезоне-2021/2022 вместе с "россонери" стал чемпионом Италии, получив первый трофей для команды за долгое время.

Кроме этих кандидатов, сообщают о том, что римляне рассматривают на смену Даниэле де Росси – Томаса Тухеля, Грэма Поттера и Массимилиано Аллегри.

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Напомним, что в четырех стартовых турах Серии А "волки" набрали всего 3 зачетных балла в турнирной таблице. Следующий матч римляне сыграют дома против Удинезе – 22 сентября, в 19:00 по киевскому времени.