Після звільнення Даніеле Де Россі, керівництво "вовків" розглядає декілька кандидатів на посаду головного тренера команди. У поле зору римського колективу потрапили: Едін Терзіч, Іван Юрич та Стефано Піолі, за інформацією із твіттеру Ніколо Скіри.

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Що відомо про кандидатів на пост головного тренера Роми

Перший претендент на посаду керманича "вовків" Едін Терзич. 41-річний тренер працював у Боруссії Дортмунд. Під керівництвом німецького наставника "джмелі" змогли виграти Кубок Німеччини у 2021 році та дійти до фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/2024.

"Вовки" розглядають також Івана Юрича на заміну Даніеле Де Россі. Хорватський тренер добре знає італійський футбол, адже працював у Монтові, Кротоне, Дженоа, Вероні та Торіно. У сезоні-2015/2016 Юрич отримав нагороду найкращому тренеру Серії Б.

Стефано Піолі третій претендент на заміну Де Россі. 58-річний італієць може також замінити легенду "вовків" у руля команди. Екстренер Мілана у сезоні-2021/2022 разом з "россонері" став чемпіоном Італії, здобувши перший трофей для команди за довгий час.

Окрім цих кандидатів, повідомляють про те, що римляни розглядають на зміну Даніеле де Россі – Томаса Тухеля, Грема Поттера та Массіміліано Аллегрі.

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Нагадаємо, що чотирьох стартових турах Серії А "вовки" набрали всього 3 залікових бали у турнірній таблиці. Наступний матч римляни зіграють вдома проти Удінезе – 22 вересня, о 19:00 за київським часом.