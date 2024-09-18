После увольнения Даниэле Де Росси, руководство "волков" рассматривает несколько кандидатов на должность главного тренера команды. В поле зрения римского коллектива попали: Эдин Терзич, Иван Юрич и Стефано Пиоли, по информации из твиттера Николо Скиры.

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Что известно о кандидатах на пост главного тренера Ромы

Первый претендент на пост рулевого "волков" Эдин Терзич. 41-летний тренер работал в Боруссии Дортмунд. Под руководством немецкого наставника "шмели" смогли выиграть Кубок Германии в 2021 году и дойти до финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

"Волки" рассматривают также Ивана Юрича на замену Даниэле Де Росси. Хорватский тренер хорошо знает итальянский футбол, ведь работал в Монте, Кротоне, Дженоа, Вероне и Торино. В сезоне-2015/2016 Юрич получил награду лучшему тренеру Серии Б.

Стефано Пиоли третий претендент на замену Де Росси. 58-летний итальянец может также заменить легенду "волков" у руля команды. Экс-тренер Милана в сезоне-2021/2022 вместе с "россонери" стал чемпионом Италии, получив первый трофей для команды за долгое время.

Кроме этих кандидатов, сообщают о том, что римляне рассматривают на смену Даниэле де Росси – Томаса Тухеля, Грэма Поттера и Массимилиано Аллегри.

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Напомним, что в четырех стартовых турах Серии А "волки" набрали всего 3 зачетных балла в турнирной таблице. Следующий матч римляне сыграют дома против Удинезе – 22 сентября, в 19:00 по киевскому времени.