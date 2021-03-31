В среду, 30 марта, сборная Украины сыграет свой третий матч отбора ЧМ-2022. Соперником украинцев будет сборная Казахстана.

Поединки будут транслироваться в прямом эфире на ТК "Футбол 1" и ТРК "Украина", комментировать матч будет Виктор Вацко.

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Отметим, что первые два отборочных матча сборной Украины (Франция и Финляндия, оба 1:1) комментировал Андрей Столярчук.

Интересно. Предыдущий раз на матче сборной Украинцы Вацко работала 10 июня 2019 года, когда Украина обыграла Люксембург (1:0) в квалификации Евро-2020.

Матч Украина-Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка в 21: 45.