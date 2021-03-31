Стало известно, кто будет комментировать матч Украина – Казахстан
В среду, 30 марта, сборная Украины сыграет свой третий матч отбора ЧМ-2022. Соперником украинцев будет сборная Казахстана.
Источник:Фейсбук Ивана Гресько
Поединки будут транслироваться в прямом эфире на ТК "Футбол 1" и ТРК "Украина", комментировать матч будет Виктор Вацко.
Смотрите также Шевченко назвал свой самый тяжелый эпизод у руля сборной Украины
Отметим, что первые два отборочных матча сборной Украины (Франция и Финляндия, оба 1:1) комментировал Андрей Столярчук.
Матч Украина-Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка в 21: 45.
Поделиться новостью