У середу, 30 березня, збірна України зіграє свій третій матч відбору ЧС-2022. Суперником українців буде збірна Казахстану.

Поєдинки транслюватимуться в прямому ефірі на ТК "Футбол 1" і ТРК "Україна", коментувати матч буде Віктор Вацко.

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Відзначимо, що перші два відбіркових матчі збірної України (Франція і Фінляндія, обидва 1:1) коментував Андрій Столярчук.

Цікаво. Попередній раз на матчі збірної Українці Вацко працювала 10 червня 2019 року, коли Україна обіграла Люксембург (1:0) в кваліфікації Євро-2020.

Матч Україна – Казахстан відбудеться 31 березня в Києві на НСК "Олімпійський". Початок поєдинку – о 21:45.