Шевченко назвал свой самый тяжелый эпизод у руля сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что самым сложным моментом на этом посту для него стало поражение от Хорватии (0:2) в решающем матче отбора на ЧМ-2018 в октябре 2017 года.
Источник:Цыганик LIVE
В интервью Игорю Цыганику Шевченко отметил, что ему тяжело вспоминать домашний матч против Хорватии.
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Для меня самый сложный эпизод во время работы со сборной – поражение от Хорватии в Киеве. Ты что-то строишь и вот-вот приближаешься к цели, но понимаешь, что еще немного не готов. И ты встречаешь команду, которая находится на пике. Да, мы проиграли по делу, но все-таки были близки к победе. Не хватило совсем немного,
– сказал Шевченко.
Что известно о матче Украина – Хорватия
- В последнем туре отбора к ЧМ-2018 хорваты на выезде одолели Украину (2:0) и не пустили "сине-желтых" на Мундиаль.
- Хорваты заняли второе место в нашей отборочной группе, прошли Грецию в стыковых матчах, а затем стали вице-чемпионами мира, проиграв в финале турнира Франции.
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