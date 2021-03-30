Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что самым сложным моментом на этом посту для него стало поражение от Хорватии (0:2) в решающем матче отбора на ЧМ-2018 в октябре 2017 года.

В интервью Игорю Цыганику Шевченко отметил, что ему тяжело вспоминать домашний матч против Хорватии.

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Для меня самый сложный эпизод во время работы со сборной – поражение от Хорватии в Киеве. Ты что-то строишь и вот-вот приближаешься к цели, но понимаешь, что еще немного не готов. И ты встречаешь команду, которая находится на пике. Да, мы проиграли по делу, но все-таки были близки к победе. Не хватило совсем немного,

– сказал Шевченко.

Что известно о матче Украина – Хорватия