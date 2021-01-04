Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, когда в Украине могут пройти Олимпийские игры.

Украина рассматривает возможность провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году. Об этом Гутцайт рассказал в интервью "Суспільне".

Смотрите также Министр спорта зарабатывает меньше, чем рядовые чиновники УАФ: зарплата Гутцайта

"Мы смотрим на 2030-й и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также юношеские Олимпийские игры, сразу амбициозная цель – взрослая Олимпиада", – сказал Вадим Гутцайт.

Речь идет именно о 2030-2032 годах, ведь тогда, по словам Гутцайта, Украина может быть готова к проведению таких соревнований. "Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры", – говорит министр.

Министр спорта также отметил, что проведение Олимпиады – это амбициозная цель, которая поможет создать рабочие места.

Кто будет бороться за проведение Олимпиады по Украине

Бороться за проведение зимней Олимпиады-2030 собираются Япония (Саппоро), США (Солт-Лейк Сити), есть также совместная заявка Испании, Андорры и Франции (Барселона-Пиренеи). Кроме того, о готовности принять Олимпиаду заявили Канада (Ванкувер).

За проведение летней Олимпиады-2032 готовы бороться: Индия (Мумбаи), Индонезия (Джакарта), Катар (Доха), Германия (Рейнско-Рурская область), Испания (Мадрид), Австралия (Квинсленд).

Важно! Хозяин зимней Олимпиады-2030 определится в 2023 году на конгрессе НОК. К 2025 году должен быть определен хозяин Летней Олимпиады-2032 (точная дата пока неизвестна).