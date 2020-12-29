Министр спорта зарабатывает меньше, чем рядовые чиновники УАФ: зарплата Гутцайта
За 10 месяцев 2020 года министр спорта Вадим Гутцайт заработал 460 тысяч гривен. Для сравнения в Украинской ассоциации футбола в большинстве чиновников выше зарплата, а некоторые – за 1 месяц зарабатывают больше.
О том, какой была зарплата Вадима Гутцайта в 2021 году, Министерство молодежи и спорта рассказало в ответ на запрос 24 канала.
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Зарплата Вадима Гутцайта:
- март – 37 тысяч 25 гривен;
- апрель – 38 тысяч 20 гривен;
- май – 38 тысяч 20 гривен;
- июнь – 38 тысяч 20 гривен;
- июль – 82 тысячи 539 гривен;
- август – 28 тысяч 515 гривен;
- сентябрь – 57 тысяч 364 гривны;
- октябрь – 42 тысячи 419 гривен;
- ноябрь – 52 тысячи 400 гривен;
- декабрь – 45 тысяч 748 гривен.
Зарплаты в УАФ
- Интересно, что министр, который отвечает за все спортивное направление, зарабатывает гораздо меньше, чем, например, рядовые чиновники в Украинской ассоциации футбола.
- Например, когда Вадим Гутцайт за 10 месяцев заработал 460 тысяч гривен, у Мирона Маркевича ежемесячная зарплата 707 тысяч гривен, а у Франческо Мука – 513 тысяч гривен.
- Кроме того, еще с десяток чиновников УАФ ежемесячно зарабатывают в разы больше, чем Вадим Гутцайт.
Источник: 24 канал
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