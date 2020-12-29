За 10 месяцев 2020 года министр спорта Вадим Гутцайт заработал 460 тысяч гривен. Для сравнения в Украинской ассоциации футбола в большинстве чиновников выше зарплата, а некоторые – за 1 месяц зарабатывают больше.

О том, какой была зарплата Вадима Гутцайта в 2021 году, Министерство молодежи и спорта рассказало в ответ на запрос 24 канала. Интересно Зарплата Михаила Федорова: сколько зарабатывает главный цифровизатор Зарплата Вадима Гутцайта: март – 37 тысяч 25 гривен;

апрель – 38 тысяч 20 гривен;

май – 38 тысяч 20 гривен;

июнь – 38 тысяч 20 гривен;

июль – 82 тысячи 539 гривен;

август – 28 тысяч 515 гривен;

сентябрь – 57 тысяч 364 гривны;

октябрь – 42 тысячи 419 гривен;

ноябрь – 52 тысячи 400 гривен;

декабрь – 45 тысяч 748 гривен. Важно! Эти суммы – это размер дохода, который фактически получил вице-премьер. То есть, это сам должностной оклад вместе со всеми бонусами. Также в этой сумме уже вычислены налоги. Зарплаты в УАФ Интересно, что министр, который отвечает за все спортивное направление, зарабатывает гораздо меньше, чем, например, рядовые чиновники в Украинской ассоциации футбола.

Например, когда Вадим Гутцайт за 10 месяцев заработал 460 тысяч гривен, у Мирона Маркевича ежемесячная зарплата 707 тысяч гривен, а у Франческо Мука – 513 тысяч гривен.

Кроме того, еще с десяток чиновников УАФ ежемесячно зарабатывают в разы больше, чем Вадим Гутцайт.