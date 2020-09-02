Меньше чем через три месяца после боя Уайт – Поветкин оба боксера снова могут выйти на ринг для реванша. На этом поединке настаивает промоутер боксеров Эдди Хирн.

Хирн хочет организовать реванш Уайт – Поветкин 14 или 21 ноября в Лондоне, пишет boxingnews24.com. Промоутер не намерен откладывать бой на более поздний срок, ведь в декабре запланирован бой Фьюри – Джошуа. Поэтому если не провести бой в ноябре, его придется отложить аж на февраль 2021 года.

Напомним: Поветкин поднялся с двух нокдаунов и сенсационно нокаутировал Уайта: видео

При этом на поединке могут присутствовать болельщики. Сколько зрителей допустят на трибуны – пока трудно сказать. По словам Хирна, ограничения и дальше будут действовать, поэтому их может быть как 500, так и 5000.

Промоутер также убеждает, что Уайт готов к проведению боя в столь короткий срок. Несмотря на то, что его отправили в тяжелый нокаут в пятом раунде. Поэтому перед тем, как приступить к тренировкам и подготовке к бою, британский боксер должен пройти углубленный медосмотр. Без разрешения медиков он не получит допуск к тренировкам.

Спешку Хирна можно объяснить тем, что он надеется, что Уайт победит Поветкина и вернет себе звание претендента на пояс чемпионат WBC в тяжелом весе. И организации все же придется организовать его бой против Тайсона Фьюри в начале 2021 года.

Бой Уайт – Поветкин: главное