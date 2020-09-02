Стало відомо коли Уайт та Повєткін проведуть бій-реванш
Менше, аніж через три місяці після бою Уайт – Повєткін, обидва боксери знову можуть вийти в ринг на реванш. На цьому поєдинку настоює промоутер боксерів Едді Хірн.
Хірн хоче організувати реванш Уайт – Повєткін 14 або 21 листопада в Лондоні, пише boxingnews24.com. Промоутер не має наміру відкладати бій на пізніший термін, адже у грудні запланований бій Ф'юрі – Джошуа. Тож якщо не провести бій в листопаді, його доведеться відкласти аж на лютий 2021 року.
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При цьому що на поєдинку можуть бути присутні вболівальники. Скільки глядачів допустять на трибуни – поки важко сказати. За словами Хірна, обмеження і далі діятимуть, тож їх можу бути як 500, так і 5000.
Промоутер також переконує, що Уайт готовий до проведення бою в такий короткий термін. Попри те, що його відправили у важкий нокаут в п'ятому раунді. Тож перед тим, як приступити до тренувань та підготовки до бою, британський боксер повинен пройти поглиблений медогляд. Без дозволу медиків він не отримає допуск до тренувань.
Поспіх у виконанні Хірна можна пояснити тим, що він сподівається, що Уайт переможе Повєткіна та поверне собі звання претендента на пояс чемпіонат WBC у важкій вазі. І організації таки доведеться організувати його бій проти Тайсона Ф'юрі на початку 2021 року.
Бій Уайт – Повєткін: головне
- Боксери провели бій 22 серпня в Лондоні. Уайт був претендентом на титул чемпіонат WBC та не програвав 11 боїв. Єдина поразка в його кар'єрі – від Ентоні Джошуа.
- Ентоні Джошуа програв і росіянин Поветкін. А також Володимиру Кличку. 2 вересня йому виповнилося 41 рік.
- Бій тривав лише п'ять раундів. У четвертому раунді Уайт двічі відправив Повєткіна в нокдаун. Натомість у п'ятому раунді росіянин завдав удар, після якого його суперник впав на ринг і не зумів піднятися.
- В контракті боксерів був прописаний пункт про реванш.