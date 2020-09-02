Менше, аніж через три місяці після бою Уайт – Повєткін, обидва боксери знову можуть вийти в ринг на реванш. На цьому поєдинку настоює промоутер боксерів Едді Хірн.

Хірн хоче організувати реванш Уайт – Повєткін 14 або 21 листопада в Лондоні, пише boxingnews24.com. Промоутер не має наміру відкладати бій на пізніший термін, адже у грудні запланований бій Ф'юрі – Джошуа. Тож якщо не провести бій в листопаді, його доведеться відкласти аж на лютий 2021 року.

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При цьому що на поєдинку можуть бути присутні вболівальники. Скільки глядачів допустять на трибуни – поки важко сказати. За словами Хірна, обмеження і далі діятимуть, тож їх можу бути як 500, так і 5000.

Промоутер також переконує, що Уайт готовий до проведення бою в такий короткий термін. Попри те, що його відправили у важкий нокаут в п'ятому раунді. Тож перед тим, як приступити до тренувань та підготовки до бою, британський боксер повинен пройти поглиблений медогляд. Без дозволу медиків він не отримає допуск до тренувань.

Поспіх у виконанні Хірна можна пояснити тим, що він сподівається, що Уайт переможе Повєткіна та поверне собі звання претендента на пояс чемпіонат WBC у важкій вазі. І організації таки доведеться організувати його бій проти Тайсона Ф'юрі на початку 2021 року.

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