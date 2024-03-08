Стало известно, когда Александр Захожий проведет ближайший поединок. 30-летний украинский боксер супертяжелого веса будет боксировать в немецком Берлине 13 апреля.

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Захожий вернется в ринг в апреле

Соперником украинца будет Гранит Шала. 27-летний немец имеет за плечами 15 побед в 15 боях на профессиональном ринге, пять из них – нокаутом.

Александр Захожий в предыдущий раз боксировал в марте прошлого года. Тогда украинец отправил в нокаут другого немца Мухаммеда Али Дурмаза.

Важно. Захожий также выиграл все поединки на профи-ринге: 18 побед в 18 боях, причем 14 он завершил досрочно.

Отметим, что Александр Захожий дважды работал в подготовительном лагере Фрэнсиса Нганну. Именно спарринги с украинцем помогли экс-чемпиону UFC продемонстрировать конкурентный бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюи.