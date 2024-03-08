8 марта в Эр-Рияде проходит грандиозный вечер бокса, главным событием которого станет бой Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну. Открывал программу ивента поединок украинца Андрея Новицкого и американца Хуана Торреса, пишет 24 Канал.

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Украинец разогрел публику перед боем Джошуа – Нганну

Украинский проспект с первых минут диктовал свои условия сопернику. Американец не успевал за подвижным соперником. Новицкий регулярно беспокоил Торреса джебами и системными ударами по корпусу.

Уже во втором раунде 28-летний украинец потряс американского боксера, но тот удержался на ногах.

Однако в третьей трехминутке Новицкий довершил дело. Андрей левым хуком во второй раз потряс Торреса и заставил его стать на колено. Этого оказалось достаточно, чтобы американец завершил поединок.

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Андрей Новицкий одержал свою десятую подряд победу. Украинский проспект начал профессиональную карьеру только в прошлом году.

Хуан Торрес потерпел шестое поражение, которое стало для него первым досрочным.

Важно! Бой Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну состоится в пятницу, 8 марта. Выход боксеров на ринг ожидается не ранее 00:30 по киевскому времени.