8 марта в Эр-Рияде проходит грандиозный вечер бокса, главным событием которого станет бой Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну. Открывал программу ивента поединок украинца Андрея Новицкого и американца Хуана Торреса, пишет 24 Канал.
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Украинский проспект с первых минут диктовал свои условия сопернику. Американец не успевал за подвижным соперником. Новицкий регулярно беспокоил Торреса джебами и системными ударами по корпусу.
Уже во втором раунде 28-летний украинец потряс американского боксера, но тот удержался на ногах.
Однако в третьей трехминутке Новицкий довершил дело. Андрей левым хуком во второй раз потряс Торреса и заставил его стать на колено. Этого оказалось достаточно, чтобы американец завершил поединок.
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- Андрей Новицкий одержал свою десятую подряд победу. Украинский проспект начал профессиональную карьеру только в прошлом году.
- Хуан Торрес потерпел шестое поражение, которое стало для него первым досрочным.