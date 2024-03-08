Стало відомо, коли Олександр Захожий проведе найближчий поєдинок. 30-річний український боксер надважкої ваги боксуватиме у німецькому Берліні 13 квітня.
Читайте також Український супертяж ефектно нокаутував американця в андеркарді шоу Джошуа – Нганну: відео
Захожий повернеться до рингу в квітні
Суперником українця буде Граніт Шала. 27-річний німець має за плечима 15 перемог у 15 боях на професіональному рингу, п'ять із них – нокаутом.
Олександр Захожий попереднього разу боксував у березні минулого року. Тоді українець відправив до нокауту іншого німця Мухаммеда Алі Дурмаза.
Зазначимо, що Олександр Захожий двічі працював у підготовчому таборі Френсіса Нганну. Саме спаринги з українцем допомогли ексчемпіону UFC продемонструвати конкурентний бій із володерем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.