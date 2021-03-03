Стало известно, где состоится перенесенный матч Рух – Десна
Матч 17 тура УПЛ Рух – Десна, который должен был состояться на "Арене Львов", пройдет на львовском стадионе "СКИФ".
Источник:ФК Рух
Данное решение было принято из-за подготовки "Арены Львов" к проведению международных матчей с участием национальной сборной Украины.
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Добавим, что стадионы "СКИФ" не подходит критериям категорий УАФ для проведения матчей УПЛ, однако организация пошла на уступки ради сборной Украины. Теперь команды сыграют в понедельник, 8 марта, в 14:00.
Проблемы газона "Арены Львов" перед матчем сборной Украины
- В конце марта сборная Украины сыграет два матча на "Арене Львов". 28 марта – против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана. Оба матча состоятся в рамках отбора на Чемпионат мира 2022 года.
- Еще задолго до этих матчей в СМИ появилась информация, что тренерский штаб сборной обратился с просьбой, чтобы за три недели до этих матчей на "Арене Львов" не проводили никаких матчей. Было опасение относительно состояния газона.
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