Матч 17 тура УПЛ Рух – Десна, который должен был состояться на "Арене Львов", пройдет на львовском стадионе "СКИФ".

Данное решение было принято из-за подготовки "Арены Львов" к проведению международных матчей с участием национальной сборной Украины.

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Добавим, что стадионы "СКИФ" не подходит критериям категорий УАФ для проведения матчей УПЛ, однако организация пошла на уступки ради сборной Украины. Теперь команды сыграют в понедельник, 8 марта, в 14:00.

Проблемы газона "Арены Львов" перед матчем сборной Украины