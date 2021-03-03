Матч 17 туру УПЛ Рух – Десна, який повинен був відбутися на "Арені Львів", пройде на львівському стадіоні "СКІФ".

Дане рішення було прийнято через підготовку "Арени Львів" до проведення міжнародних матчів за участю національної збірної України.

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Додамо, що стадон "СКІФ" не підходить критеріям категорій УАФ для проведення матчів УПЛ, однак організація пішла на поступки заради збірної України. Тепер команди зіграють в понеділок, 8 березня, о 14:00.

Проблеми газону "Арени Львів" перед матчем збірної України