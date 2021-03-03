Стало відомо, де відбудеться перенесений матч Рух – Десна
Матч 17 туру УПЛ Рух – Десна, який повинен був відбутися на "Арені Львів", пройде на львівському стадіоні "СКІФ".
Джерело:ФК Рух
Дане рішення було прийнято через підготовку "Арени Львів" до проведення міжнародних матчів за участю національної збірної України.
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Додамо, що стадон "СКІФ" не підходить критеріям категорій УАФ для проведення матчів УПЛ, однак організація пішла на поступки заради збірної України. Тепер команди зіграють в понеділок, 8 березня, о 14:00.
Проблеми газону "Арени Львів" перед матчем збірної України
- Наприкінці березня збірна України зіграє два матчі на "Арені Львів". 28 березня проти Фінляндії, а 31 березня – проти Казахстану. Обидва матчі відбудуться у рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року.
- Ще задовго до цих матчів в ЗМІ з'явилася інформація, що тренерський штаб збірної звернувся з проханням, щоб за три тижні до цих матчів на "Арені Львів" не проводили жодних матчів. Було побоювання щодо стану газону.
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