Отметим, что Ярослава Магучих встречается с легкоатлетом юниорской сборной Украины Назаром Степановым. Он является сыном ее тренеров.
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Магучих рассказала о планах относительно свадьбы
В недавнем интервью легкоатлетка призналась, что они с любимым планируют сыграть свадьбу в Украине. Это может произойти после Олимпийских игр-2024. В то же время спортсменка добавила, что ее беспокоят организационные моменты.
"Я сказала, что после Олимпиады будет свадьба. Но сейчас понимаю, что надо было не говорить, после какой. Я как втянулась, как почитала обо всех организационных моментах... Плюс я хочу праздновать в Украине.
Я не знаю, скорее всего, в сентябре, но я не уверена еще", – сказала Магучих.
Что известно о достижениях спортсменки
- Украинская прыгунья в высоту, 22-летняя представительница Днепра, известна своими достижениями.
- Она пять раз становилась призером чемпионатов мира, дважды получив "золото" (в помещении в 2022 году и на открытом воздухе в 2023), а также трижды получила "серебро".
- Она признана лидером мирового рейтинга. Личный рекорд Ярославы Магучих – 2.06 метров, установлен в феврале 2021 года. В 2024 году она показала результат – 2.04 метров, что стало повторением третьего лучшего показателя в своей карьере.