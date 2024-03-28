Отметим, что Ярослава Магучих встречается с легкоатлетом юниорской сборной Украины Назаром Степановым. Он является сыном ее тренеров.

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Магучих рассказала о планах относительно свадьбы

В недавнем интервью легкоатлетка призналась, что они с любимым планируют сыграть свадьбу в Украине. Это может произойти после Олимпийских игр-2024. В то же время спортсменка добавила, что ее беспокоят организационные моменты.

"Я сказала, что после Олимпиады будет свадьба. Но сейчас понимаю, что надо было не говорить, после какой. Я как втянулась, как почитала обо всех организационных моментах... Плюс я хочу праздновать в Украине.

Я не знаю, скорее всего, в сентябре, но я не уверена еще", – сказала Магучих.

Что известно о достижениях спортсменки