Зазначимо, що Ярослава Магучіх зустрічається із легкоатлетом юніорської збірної України Назаром Степановим. Він є сином її тренерів.

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Магучіх розповіла про плани щодо весілля

В нещодавньому інтерв'ю легкоатлетка зізналась, що вони з коханим планують зіграти весілля в Україні. Це може відбутися після Олімпійських ігор-2024. Водночас спортсменка додала, що її турбують організаційні моменти.

"Я сказала, що після Олімпіади буде весілля. Але зараз розумію, що треба було не казати, після якої. Я як втягнулася, як почитала про всі організаційні моменти… Плюс я хочу святкувати в Україні.

Я не знаю, скоріш за все, у вересні, але я не впевнена ще", – сказала Магучіх.

Що відомо про досягнення спортсменки