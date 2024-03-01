В Глазго, столице Шотландии, в рамках чемпионата мира 2024 по легкой атлетике в помещении был разыгран комплект медалей в прыжках в высоту. В финале приняли участие две украинские спортсменки.

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Магучих завоевала серебряную медаль чемпионата мира

Звездная Ярослава Магучих показала максимальный результат 1,97 м, что позволило ей подняться на вторую ступеньку пьедестала почета. Планка в 1,99 метра 22-летней украинке трижды подряд не покорилась, при том, что лучший результат Ярославы в этом сезоне – аж 2,04 м.

Именно результат 1,99 м позволил стать чемпионкой мира Николе Олислагерс из Австралии. Именно эта спортсменка на Олимпиаде-2020 получила серебряную медаль, оставив Магучих с бронзовой наградой.

Бронзовым призером чемпионата мира 2024 стала Лия Апостоловски из Словении. Она показала в лучшей попытке результат 1,95 метра.

Стоит знать. Для 22-летней Магучих это вторая медаль на чемпионатах мира в помещении. В 2022 году она выиграла золотую награду.

Еще одна украинка Юлия Левченко заняла 9 место, показав недостаточный для борьбы за награды результат 1,84 м.

ЧМ-2024 в помещении. Женские прыжки в высоту. Финал

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 1.99 м

2. Ярослава Магучих (Украина) – 1.97 м

3. Лия Апостоловски (Словения) – 1.95 м

9. Юлия Левченко (Украина) – 1.84 м.