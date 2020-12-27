Стали відомі деякі деталі зарплати півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка після переходу в Аталанту.

За інформацією Prima Bergamo, італійський клуб ніколи і нікому не платить більше 2 мільйонів євро на рік, так само буде і в разі з 24-річним українцем.

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Раніше La Gazzetta dello Sport розкривала зарплати всіх гравців Аталанти в нинішньому сезоні. Найбільш високооплачуваним футболістом команди є Алехандро Гомес, який одержує по 2 мільйони євро на рік, однак аргентинець в січні, ймовірно, покине клуб. Український легіонер Аталанти Руслан Маліновський отримує 1 мільйон євро за сезон.

Раніше у вітчизняній пресі повідомлялося про те, що в Шахтарі Віктор Коваленко отримує близько 60 тисяч євро на місяць.

Коваленко йде з Шахтаря