Стала відома зарплата українця Коваленка в Аталанті
Стали відомі деякі деталі зарплати півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка після переходу в Аталанту.
За інформацією Prima Bergamo, італійський клуб ніколи і нікому не платить більше 2 мільйонів євро на рік, так само буде і в разі з 24-річним українцем.
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Раніше La Gazzetta dello Sport розкривала зарплати всіх гравців Аталанти в нинішньому сезоні. Найбільш високооплачуваним футболістом команди є Алехандро Гомес, який одержує по 2 мільйони євро на рік, однак аргентинець в січні, ймовірно, покине клуб. Український легіонер Аталанти Руслан Маліновський отримує 1 мільйон євро за сезон.
Раніше у вітчизняній пресі повідомлялося про те, що в Шахтарі Віктор Коваленко отримує близько 60 тисяч євро на місяць.
Коваленко йде з Шахтаря
- Керівництво Шахтаря не змогло підписати нову угоду з Віктором Коваленком.
- Вихованець донеччан у цьому сезоні 11 разів з'являвся на полі та забив 4 голи. Загалом за клуб провів 200 поєдинків, у яких 32 рази відзначався у воротах суперників. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 4,5 мільйона євро.
- Чинний контракт Віктора з "гірниками" спливає влітку 2021-го року. Після чого він й взагалі дістанеться іншим клубам безкоштовно.
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