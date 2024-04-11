Еще один украинец на вершине: Илья Забарный – игрок марта в Борнмуте

"Вишневые" в очередной раз сделали голосование за лучшего игрока месяца. Фанаты выбирали своих фаворитов.

Борнмут признал украинца лучшим игроком месяца. Илья Забарный получил этот титул по версии болельщиков.

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Болельщики уважают Илью Забарного

Отличие украинец получает впервые. До этого Забарный два раза попадал в список лучших игроков месяца, но не получал титул, поскольку голоса отдавали другому претенденту. В октябре 2023 года украинский защитник минимально уступил Доминику Соланке.



Илья Забарный с наградой / Фото из инстаграма Борнмута

На награду также претендовали Доминик Соланке, Антуан Семенйо и Льюис Кук.

В сезоне-2023/2024 Илья Забарный провел 31 матч, где отметился одним забитым мячом.

Напомним, что во время матча с Лутоном болельщики Борнмута посвятили Илье Забарному песню Уитни Хьюстон. Во время второго тайма фанатский сектор "вишен" посвятил украинцу песню, изменив слова хита "I Wanna Dance with Somebody".

Сейчас Борнмут занимает 12 позицию в АПЛ, получив 41 очко. Следующий матч "вишни" сыграют 13 апреля против Манчестер Юнайтед. Поединок состоится в 19:30 по киевскому времени.