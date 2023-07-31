Один ушел, второй пришел: Шахтер подписал бронзового призера чемпионата мира

Став Лемкин перебрался в состояние донецкого коллектива. Футболист добился больших высот со сборной своей страны.

Израильский игрок Стал Лемкин усилил ряды Шахтера. Перспективный футболист выступает на позиции центрального защитника.

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На перспективу

Донецкий коллектив продолжает собирать талантливую молодежь со всего мира. Очередным новобранцем "горняков" стал израильский центральный защитник Став Лемкин. 20-летний футболист перебрался в Шахтер из Хапоэля за 1,2 миллиона евро. Лемкин, в свою очередь, заключил с донецким коллективом соглашение на 5 лет. Ранее "кроты" успели усилиться другими легионерами, а именно Невертоном и Педринью, успевшими дебютировать за "горняков" в победном матче против Металлиста 1925 года (1:2) в рамках УПЛ.

Донецкий коллектив недавно со скандалом покинул другой израильский футболист Манор Соломон, воспользовавшись новым правилом ФИФА, перебрался в Тоттенхэм. Сначала Шахтер угрожал "шпорам" судебным делом, поскольку хотел выручить хоть какие-то средства за своего футболиста, однако потом появилась информация, что "горняки" получат определенную сумму за трансфер Соломона.

Но вот кроты хорошо осознают, что израильский центрбек – это вариант на перспективу. Шахтеру нужен игрок, который сразу сможет закрыть позицию центрального защитника, поэтому "горняки" находятся в поисках еще и именно такого футболиста. Следует отметить, что приоритет "кротов" - украинцы. Если же учесть страшную травму Валерия Бондаря, которому диагностировали перелом ключицы, Лемкин все же сможет непланово получить свой шанс в Шахтере раньше, чем это предполагалось.

Став Лемкин / инстаграмм Шахтера

Выступления израильского футболиста