Однако сообщается, что соперники и даты контрольных матчей могут измениться.

К слову Зимой Динамо может заработать 70 миллионов евро на трансферах: кого могут продать киевляне

Подготовка Динамо к сезону

Киевская команда находится в отпуске до 13 января. В этот день игроки соберутся в столице Украины, после чего пройдут медосмотр и проведут несколько тренировочных дней на базе клуба.

После этого киевское Динамо отправится на первый сбор в Испанию. Там команда проведет десять тренировочных дней, после чего вернется в Киев, а затем команду ждут два сбора в Турции.

Возобновит сезон киевская команда матчем с Ингульцом. Поединок запланирован на 26 февраля и начнется в 14:00.

Что известно о клубе РФШ

РФШ – действующий чемпион Латвии. В чемпионате, который завершился прошлой осенью, команда набрала 66 очков и опередила Валмиеру, набравшую 62 зачетных пункта.