Проте повідомляється, що суперники та дати контрольних матчів можуть змінитися.

До слова Взимку Динамо може заробити 70 мільйонів євро на трансферах: кого можуть продати кияни

Підготовка Динамо до сезону

Київська команда перебуває у відпустці до 13 січня. Цього дня гравці зберуться у столиці України, після чого пройдуть медогляд та проведуть кілька тренувальних днів на базі клубу.

Після цього київське Динамо вирушить на перший збір до Іспанії. Там команда проведе десять тренувальних днів, після чого повернеться до Києва, а потім на команду чекають два збори в Туреччині.

Відновить сезон київська команда матчем із Інгульцем. Поєдинок заплановано на 26 лютого та розпочнеться о 14:00.

Що відомо про клуб РФШ

РФШ – чинний чемпіон Латвії. У чемпіонаті, який завершився минулої осені, команда набрала 66 очок і випередила Валмієру, яка набрала 62 залікові пункти.