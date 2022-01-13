Стаховский завершает карьеру теннисиста
Источник:инстаграмм Сергея Стаховского
Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский завершает карьеру теннисиста. Спортсмен в своем инстаграме намекнул на решение уйти из тенниса.
Стаховский: Спасибо, теннис, это было по-настоящему
В своем инстаграме Стаховский разместил несколько знаковых фотографий и поблагодарил теннис.
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Путешествие в тысячу матчей начинается с одного броска. Спасибо, теннис, это было по-настоящему,
– написал Сергей.
Похоже, что матч против американца Джеффри Джона Вулфа на Australian Open-2022 стал последним для Стаховского. Украинский теннисист уступил американцу квалификации турнира в Мельбурне.
Следует отметить, что в ноябре 2021 года Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной Украины по теннису. За сборную Сергей выступал с 2006 года и провел более 70 матчей.
Достижения Стаховского
- Сейчас 36-летний украинский теннисист занимает 220 место в рейтинге ATP. Рекордом киевлянина была 31-я позиция в конце сентября 2010 года.
- Всего Стаховский выиграл 4 титула ATP с 2003 года, когда приступил к профессиональной карьере.
- По данным сайта ATP, призовые Стаховского за карьеру составляют более 5 миллионов долларов.