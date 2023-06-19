24 февраля 2022 года жизнь всех украинцев изменилась навсегда. Большое количество людей сменило свою гражданскую жизнь на военную. Одним из таких стал и Сергей Стаховский.

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Решение служить далось просто

Экс-первая ракетка Украины с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Сергей рассказал о мотивации служить, готовности отдать жизнь за Украину и свой самый опасный момент на фронте.

По словам Стаховского, решение пойти на фронт далось ему просто, ведь отмазок (как он сам это называет) на этот раз, в отличие от 2014 года, уже не было.

Для меня это очень простой ответ, потому что я поддерживал из-за границы и занимался донатами с 2014 года. В 2014-м, когда на самом деле мне хотелось сделать то, что сделали очень много моих сверстников в то время, я этого не сделал, потому что в пути был первый ребенок (дочь Таисия родилась 30 марта 2014 года – прим.). А у меня еще была активная карьера, которая, можно сказать, была в достаточно хорошем диапазоне. Я еще был на старте или внутри карьеры. И я для себя, скажем так, придумал отмазку, что буду это делать на медийном пространстве, буду донатить, зарабатывать деньги и передавать. И таким образом для себя вопрос "Почему я не там?" закрыл. Ну или закрыл частично. Поэтому, когда уже был вопрос о случившемся 24 февраля… Ну, во-первых, теннисная карьера закончилась в январе 2022 года. А во-вторых, да – трое детей, но отец с мамой были в Киеве, старший брат с женой и детьми – в Киеве, бабушка – в Киеве. То есть, я не понимал, как я могу остаться где-то в стороне,

– сказал Стаховский.

О рисках на фронте и самой опасной ситуации, которая случалась

Один из самых успешных теннисистов в истории Украины понимает все последствия и риски своего пребывания на передовой, но считает, что он ничем не лучше других воинов, поэтому готов отдать свою жизнь за Родину и идти до конца, чтобы защитить ее.

"Если бы я был не готов – я бы там ни был. Понимаю последствия, которые могут со мной случиться. Понимаю, конечно, что мне от этого уже будет ни холодно, ни жарко, потому что меня уже не будет, но людям вокруг меня будет очень больно. Но ведь для каждой семьи каждый боец, который сейчас там - это Вселенная, и каждый день какая-то семья это все встречает", - отметил спортсмен.

Самый опасный момент с ним произошел в селе Яцковка за Изюмом. Звездный теннисист был близок к самым ужасающим последствиям, но все обошлось – спас бронированный автомобиль.

Нельзя сказать, что мы испугались, потому что на самом деле ты не успеваешь испугаться. Это была официальная операция, мы заходили туда с международным батальоном. Мы выходили на Яцковку с тем, что там уже орков нет – получилось немного не так. Ну и непосредственно нас спасла бронемашина, потому что разрыв града был где-то три метра за нами и где-то полтора метра перед нами. Нас отбросило в кювет, но бронеавтомобиль получил, скажем так, осколки. Нам очень повезло. Все там немного с сотрясением мозга вышли, но все ок,

– вспомнил Стаховский.

Достойно внимания. Сергей Стаховский – не единственная экс-первая ракетка Украины на фронте. Александр Долгополов также вернулся в Украину в начале полномасштабного вторжения до сих пор с оружием в руках защищает наше государство.