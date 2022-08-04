Они будут ждать, чтобы отомстить, – Стаховский о российской угрозе в будущем

Бывший теннисист Сергей Стаховский продолжает воевать с оккупантами на информационном фронте. Он рассказал о дальнейших действиях россиян в случае проигрыша в войне.

Стаховский: Россияне – маленькие люди

По словам теннисиста, то, что европейский народ устал от войны вполне нормально, однако главное – чтобы не уставали власти этих государств.

Стоит внимания На самом деле мне стыдно, – Стаховский о начале войны с россией в 2014-м

"Нам главное, чтобы не устали власти государств. То, что люди устают – это нормально. Им нужно заботиться о себе. Государства имеют возможность, финансовую возможность, и, главное, политическую возможность нас поддерживать, добавлять нам оружия и денег. Если Россия будет стоять на границе с Европой, так это будет ненадолго", – отметил Стаховский.

Также он уверен, что российская агрессия, к сожалению, может преследовать украинцев долгое время.

На десятки лет. Если мы их выбиваем с нашей территории, и они не распадаются, десятки лет. Русские – маленькие люди. Они будут жить подавленными, что они проиграли и будут ждать времени, чтобы отомстить. Это страшно, но мы к этому должны готовиться,

– добавил Сергей.

Деятельность теннисиста в период полномасштабной войны