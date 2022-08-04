Они будут ждать, чтобы отомстить, – Стаховский о российской угрозе в будущем
Источник:Football Hub
Бывший теннисист Сергей Стаховский продолжает воевать с оккупантами на информационном фронте. Он рассказал о дальнейших действиях россиян в случае проигрыша в войне.
Стаховский: Россияне – маленькие люди
По словам теннисиста, то, что европейский народ устал от войны вполне нормально, однако главное – чтобы не уставали власти этих государств.
Стоит внимания На самом деле мне стыдно, – Стаховский о начале войны с россией в 2014-м
"Нам главное, чтобы не устали власти государств. То, что люди устают – это нормально. Им нужно заботиться о себе. Государства имеют возможность, финансовую возможность, и, главное, политическую возможность нас поддерживать, добавлять нам оружия и денег. Если Россия будет стоять на границе с Европой, так это будет ненадолго", – отметил Стаховский.
Также он уверен, что российская агрессия, к сожалению, может преследовать украинцев долгое время.
На десятки лет. Если мы их выбиваем с нашей территории, и они не распадаются, десятки лет. Русские – маленькие люди. Они будут жить подавленными, что они проиграли и будут ждать времени, чтобы отомстить. Это страшно, но мы к этому должны готовиться,
– добавил Сергей.
Деятельность теннисиста в период полномасштабной войны
- Стаховский после 24 февраля сразу вернулся в Украину. Сам спортсмен проживает в Венгрии. А к моменту полномасштабного вторжения он был на отдыхе в Дубае.
- Он взял в руки оружие, чтобы защитить страну от русских кафиров. Теннисист патрулировал Киев. Также он был на Харьковщине и других городах, страдающих обстрелами россиян.
- Стаховского освободили от военных обязанностей, однако он находится в резерве и в любой момент может вернуться в службу.
- Также он вместе с Александром Долгополовым ездили в Бахмут, чтобы отвезти помощь украинским военным.
- Недавно Стаховский сыграл в благотворительном матче, организованном первой ракеткой мира Игой Швентек в Кракове.