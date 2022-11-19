Стаховский в военной форме прилетел на Итоговый турнир ATP: торжественные фото
Источник:инстаграмм Сергея Стаховского
В итальянском Турине продолжается Итоговый турнир ATP. Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский приехал туда в роли приглашенного гостя.
Серьезная компания собралась на корте в Турине перед стартом матча Стефаноса Циципаса – Андрея Рублева. ATP вместе со зрителями отблагодарили и наградили теннисистов, закончивших карьеру в этом сезоне.
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Отдали честь за хорошую карьеру
Торжественное событие на Итоговом турнире ATP / Фото с инстаграмму Стаховского
На корте побывали Сергей Стаховский, Жо-Вилфрид Тсонг, Жиль Симон, Томми Робредо, Давид Марреро и Бруно Соарес.
Теннисисты, закончившие карьеру в 2022 году / Фото из инстаграммы Стаховского
Интересно, что на торжественное и трогательное событие Стаховский вышел в военной форме. Таким выбором одежды Сергей еще раз напомнил всему миру, что война в Украине продолжается.
Напомним, что после 24 февраля экстеннисист вернулся в Украину и записался в ряды запаса ВСУ.
Стаховский всегда отличался своей патриотической позицией.
Стаховский на Итоговом турнире ATP / Скриншот со страниц Сергея
К сожалению, Циципас проиграл Рублеву по итогам трех сетов – 6:3, 3:6 и 2:6.