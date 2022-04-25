Стаховский поехал в Будапешт: Меня перевели в резерв, в любой момент могу вернуться

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский вернулся в Будапешт. В любое время он готов приехать в Украину.

Стаховський: Мене перевели в резерв

Екстенісист з перших днів війни доєднався до української армії. Стаховський проживає в Угорщині, але після початку військових дій в Україні повернувся на Батьківщину.

Стоит внимания Хотели бойкотировать матчи с россиянками и белорусками, но нас никто не поддержал, – Костюк

Он сообщил, что его перевели в резерв, он уехал в Венгрию, но в любой момент готов вернуться в Украину.

"Я вернулся в Будапешт. Мне предложили контракт на 12 месяцев в ВСУ. Я был под Харьковом, был под Изюмом на прошлой неделе. Я видел достаточно мотивированных военных, которые знают, что они делают.

Честно скажу, что я даже будучи с автоматом в условиях улицы я еще адекватно представлял, что делать. В условиях полевых боевых действий я вообще не очень хорошо себя представляю", – рассказал Стаховский.

Меня перевели в резерв, не убрали – в любой момент меня могут вернуть, я особо отсиживаться не буду,

– отметил экс-теннисист.

Ранее спортсмен рассказывал, что входило в его обязанности при патрулировании Киева.