Костюк: Все боятся высказаться о том, что происходит в Украине

Марта рассказала, что украинские теннисистки хотели создать петицию по отстранению россиянок и белорусок. Однако спортсменки из других стран боялись подписывать обращение.

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"Для меня странно и непонятно, что все боятся высказаться о том, что происходит в центре Европы в ХХІ веке. В Украине продолжается война. Понимаете, мы еще хотели создать петицию, чтобы россиян и белорусов, поскольку они также представляют страны-агрессоры, исключили в принципе из тура, чтобы дать ход петиции, нужно собрать 200-300 подписей.

Но мы как-то в разговорах с другими теннисистами из Европы заикнулись о том, что есть идея создать петицию – у них был такой взгляд… Сплошной испуг", – сказала Костюк.

"С глазу на глаз с русскими и белорусами"

Украинки надеялись на поддержку представительниц Польши и Чехии, однако никто из них не откликнулся.

Вроде если они подпишут эту бумагу, а россияне об этом узнают, то к подписантам придут и расстреляют. В результате мы, украинки, остались лицом к лицу с русскими и белорусами,

– отметила Марта.

"Мы хотели бойкотировать матчи с россиянками и белорусками и надеялись, что нас поддержат, например, поляки и чехи. Тогда можно было бы рассчитывать на какое-нибудь продолжение. Может, другие страны подключились бы. Но поддержки мы ни у кого не нашли", – рассказала теннисистка.

Украинку спросили, откуда у мировых теннисисток такой страх. На что она ответила: "А почему НАТО боится нормально и еще больше помочь Украине? Вот вам ответ на вопросы".

Кстати говоря. Недавно известные украинские теннисистки и теннисисты обратились в главные теннисные органы. Они требуют отстранения спортсменов из России и Беларуси, игнорирующих войну в Украине.