"Тьма нас не испугает": Стаховский отправил россиян по курсу военного корабля

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на последний массированный обстрел Россией Украины. Террористы не заставят украинцев сдавать свои интересы.

Российские войска продолжают терроризировать мирное население Украины. В среду, 23 ноября, преступники нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре нашего государства.

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На террор путинской России отреагировал звезда украинского тенниса Сергей Стаховский. Знаменитый спортсмен в своем Twitter обратился к населению государства 404.

Все, что я хочу сказать прямо сейчас, это: "Русские, идите на х** и оставьте нас в покое, тьма нас не испугает",

– написал Стаховский.

Напомним, несколько дней назад Сергей Стаховский посетил торжественную церемонию чествования игроков, завершивших карьеру в этом сезоне. Украинец прибыл на торжество Итогового турнира АТР в форме национальной гвардии Украины.

Таким поступком украинец в очередной раз напомнил миру о преступной войне, которую начал российский диктатор Путин против Украины.