В среду, 23 ноября, российско-террористические войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Воздушная тревога застала Мирчу Луческу и его подопечных на тренировочной базе Динамо.

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Наставник "бело-синих" в интервью румынскому изданию рассказал о своем состоянии после ракетных ударов по столице Украины. 77-летний специалист мужественно воспринял обстрел, но ждет завершения чемпионата.

"Если бы со мной было что-то не так, вы бы уже знали об этом. Все хорошо. Еще немного, суббота и среда, и мы закончили".

Чего мне бояться? Только пусть на меня не упадет ракета. К сожалению, такие дела, были 8 часов без электроэнергии.

Конечно, были проблемы с отоплением. Его восстановили впоследствии. Хуже всего то, что телевизионные передачи также прервались, и я не посмотрел матчи чемпионата мира. Относительно всего остального – со мной все хорошо", – сказал Луческу.

Ракетная атака россиян 23 ноября

В среду 23 ноября по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога.

Впоследствии стало известно о работе ПВО и попадании в объекты критической инфраструктуры в областях.

В результате массированных ударов во многих регионах Украины исчез свет. В Киевской области погибли 5 человек.

Воздушные силы ВСУ рассказали, что Кремль выпустил по Украине ориентировочно 70 крылатых ракет и дронов. Из них сбили 51 ракету и 5 беспилотников.

Напомним, что свой следующий матч динамовцы проведут 26 ноября. В Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского "бело-синие" встретятся с Металлистом 1925. Игра начнется в 14:00.