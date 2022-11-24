Російські війська продовжують тероризувати мирне населення України. У середу, 23 листопада, злочинці завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі нашої держави.

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На терор путінської Росії відреагував зірка українського тенісу Сергій Стаховський. Знаменитий спортсмен у своєму Twitter звернувся до населення держави 404.

Все, що я хочу сказати прямо зараз, це: "Росіяни, йдіть на х** і залиште нас у спокої, темрява нас не злякає",

– написав Стаховський.

Нагадаємо, кілька днів тому, Сергій Стаховський відвідав урочисту церемонію вшанування гравців, які завершили кар'єру в цьому сезоні. Українець прибув на урочистості Підсумкового турніру АТР у формі Національної гвардії України.

Таким вчинком українець вчергове нагадав світу про злочинну війну, яку розпочав російський диктатор Путін проти України.