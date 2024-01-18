Стаховский после окончания карьеры преследовал цель выступать в парном разряде. Он планировал сделать это в 2023 году, однако полномасштабное вторжение изменило его планы.

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Стаховский в 2023 году планировал вернуться на корт

"Хотелось попробовать еще поиграть именно в паре, потому что мне это нравилось. К тому же я был уверен, что в паре, а не соло, хватило бы меня и физически, и ментально. В команде немного легче, потому что все разделяется, делится на двоих, так сказать", – отметил бывший теннисист.

Стаховский рассказал, что обращался в АТР, чтобы его исключили из рейтингов. По его словам, возвращаться в спорт во время войны – не его история.

"А вот в одиночном разряде, признаюсь, мне уже было сложно физически. Не те уже были кондиции, чтобы бороться с молодым поколением мировых теннисистов.

В апреле 2022 года я написал письмо АТР, чтобы они вычеркнули меня из всех своих рейтингов. У меня была опция заморозить мой парный рейтинг, он находился где-то на грани первой сотни. Однако, ввиду обстоятельств, войну, я сообщил АТР, что завершаю профессиональные выступления окончательно и не буду возвращаться на корты. Возвращаться в спорт во время войны – не моя история", – добавил Стаховский.

Что известно об экс-тенсисисте