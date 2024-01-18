Стаховский после окончания карьеры преследовал цель выступать в парном разряде. Он планировал сделать это в 2023 году, однако полномасштабное вторжение изменило его планы.
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Стаховский в 2023 году планировал вернуться на корт
"Хотелось попробовать еще поиграть именно в паре, потому что мне это нравилось. К тому же я был уверен, что в паре, а не соло, хватило бы меня и физически, и ментально. В команде немного легче, потому что все разделяется, делится на двоих, так сказать", – отметил бывший теннисист.
Стаховский рассказал, что обращался в АТР, чтобы его исключили из рейтингов. По его словам, возвращаться в спорт во время войны – не его история.
"А вот в одиночном разряде, признаюсь, мне уже было сложно физически. Не те уже были кондиции, чтобы бороться с молодым поколением мировых теннисистов.
В апреле 2022 года я написал письмо АТР, чтобы они вычеркнули меня из всех своих рейтингов. У меня была опция заморозить мой парный рейтинг, он находился где-то на грани первой сотни. Однако, ввиду обстоятельств, войну, я сообщил АТР, что завершаю профессиональные выступления окончательно и не буду возвращаться на корты. Возвращаться в спорт во время войны – не моя история", – добавил Стаховский.
Что известно об экс-тенсисисте
- Сергей Стаховский достиг 31-го места в мировом одиночном рейтинге в сентябре 2010, что является его личным рекордом, и был лучшей ракеткой Украины в течение длительного времени.
- Он завоевал четыре одиночных титула АТР: первый в Загребе, Хорватия (2008), второй в Санкт-Петербурге, Россия (2009), и еще два в 2010 году в Нью-Гейвене, США и Гертогенбосе, Нидерланды. Все эти победы были на соревнованиях категории АТР-250.
- В парном разряде Стаховский тоже выиграл четыре титула АТР: в Москве (2008) с Потито Стараче, у Галле (2010, 2011) с Михаилом Южным, и в Ньюпорте, США (2019) с Марселем Гранольерсом.
- Его лучшее достижение на турнирах "Больших Шлемов" – третий круг, который он достиг на каждом из четырех мейджоров.
- Напомним, что с началом Великой войны Стаховский встал на защиту государства.