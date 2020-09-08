На открытом чемпионате США (US Open) начались матчи решающих стадии. В 1/8 финала за путевку в следующий раунд боролись американец Фрэнсис Тиафо и россиянин Данил Медведев. Игра запомнилась не только победой Медведева, но и неспортивным поведением Тиафо.