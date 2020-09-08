Американец Тиафо показал средний палец российском теннисисту Медведеву на US Open: видео
На открытом чемпионате США (US Open) начались матчи решающих стадии. В 1/8 финала за путевку в следующий раунд боролись американец Фрэнсис Тиафо и россиянин Данил Медведев. Игра запомнилась не только победой Медведева, но и неспортивным поведением Тиафо.
Фрэнсис Тиафо показал Даниилу Медведеву средний палец в первом сете 1/8 финала US Open. Об этом сообщает 24 канал.
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При счете 3:2 в пользу Медведева россиянин выиграл очко, когда Тиафо пытался пробить ему в корпус.
Медведев подставил ракетку, перебросил его свечой и повел 4:2.
После этого разочарованный Тиафо, не оборачиваясь, поднял вверх средний палец.
- В итоге оказалось, что жест только разозлил российского теннисиста. Медведев одержал убедительную победу по итогам трех сетов – 6:4, 6:1, 6:0.
- Это было третье поражение Тиафо Медведеву. Американец только однажды победил россиянина.
- Следующим соперником Медведева станет его земляк Андрей Рублев. В прошлом году Медведев дошел до финала US Open, в котором в 5 сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.