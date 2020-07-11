Перша ракетка України Сергій Стаховський розповів про інформаційну війну між Росією і Україною в країнах Західної Європи.

Перша ракетка України дав велике інтерв'ю "Радіо НВ".

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"2014-2016 рр. конфлікту були дуже добре висвітлені в іноземних медіа – як в глобальному, так і в локальному сенсі. Але після почався спад, тому що люди звикли – почався десь новий конфлікт, якісь інші проблеми. Дуже важко підтримувати їх інтерес до конфлікту, який триває вже 6 років", – розповів Сергій.

Я можу сказати, ще до конфлікту Росія зробила гарний маркетинговий хід: в дуже багатьох готелях світу є "Перший канал" і "РТР". Коли ви намагаєтеся щось просунути, то російськомовна аудиторія, якщо і не та проросійська, то... Скажу по-іншому, якщо б у мене не було доступу ні до якої інофрмації, і я б дивився тільки російські канали, будучи українцем і сидячи в Будапешті, то думаю, що навіть я б зламався і подумав, що у нас тут якісь фашисти.

Сергій Стаховський допомагає українській армії

Український тенісист Стаховський займається виноробством і запустив власну марку вина. 20 гривень з кожної проданої пляшки бренду Стаховського йдуть на допомогу армії.

Також 34-річний спортсмен жертвує у фонд частину зароблених грошей на турнірах.