Стаховський: Якби дивився тільки російські ЗМІ, то подумав, що в Україні якісь фашисти
Перша ракетка України Сергій Стаховський розповів про інформаційну війну між Росією і Україною в країнах Західної Європи.
Перша ракетка України дав велике інтерв'ю "Радіо НВ".
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"2014-2016 рр. конфлікту були дуже добре висвітлені в іноземних медіа – як в глобальному, так і в локальному сенсі. Але після почався спад, тому що люди звикли – почався десь новий конфлікт, якісь інші проблеми. Дуже важко підтримувати їх інтерес до конфлікту, який триває вже 6 років", – розповів Сергій.
Я можу сказати, ще до конфлікту Росія зробила гарний маркетинговий хід: в дуже багатьох готелях світу є "Перший канал" і "РТР". Коли ви намагаєтеся щось просунути, то російськомовна аудиторія, якщо і не та проросійська, то... Скажу по-іншому, якщо б у мене не було доступу ні до якої інофрмації, і я б дивився тільки російські канали, будучи українцем і сидячи в Будапешті, то думаю, що навіть я б зламався і подумав, що у нас тут якісь фашисти.
Сергій Стаховський допомагає українській армії
Український тенісист Стаховський займається виноробством і запустив власну марку вина. 20 гривень з кожної проданої пляшки бренду Стаховського йдуть на допомогу армії.
Також 34-річний спортсмен жертвує у фонд частину зароблених грошей на турнірах.
Що відомо про Стаховського?
Перша ракетка України та лідер збірної України з тенісу. Киянин посідає 167 місце у рейтингу ATP. Переможець п'яти турнірів ATP Tour (4) та Challengers (1). Наразі Стаховський з родиною проживає в Будапешті (Угорщина).