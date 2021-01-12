Сразу две представительницы Украины покинули первый в 2021 году турнир серии Грэнд Слэм – Australian Open. Катарина Завацкая и Ангелина Калинина покинули соревнования еще на стадии квалификации.

Катарина Завацкая – Анкита Райна 1:2 (2:6, 6:2, 3:6)

Украинская теннисистка Завацкая в полуфинале квалификации проиграла представительнице Индии – Анките Райне. Об этом сообщает 24 канал.

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Завацкая отдала первую партию, но смогла сравнять счет во втором сете. В решающей партии Райна первой сделала брейк и вышла вперед – 4:1.

Украина смогла сократить счет до 4:3, но соперница выиграла два гейма подряд и одержала победу.

Катя Юван – Ангелина Калинина 2:0 (6:2, 6:4)

Также в полуфинале квалификации вылетела украинка Калинина. Она уступила представительнице Словении Кати Юван.

Теннисистки ровно начали матч, но после того, как счет стал 2:2, словенка выиграла четыре гейма подряд и записала партию в свой актив.

Во втором сете теннисистки устроили качели: они по очереди обменивались брейками. В итоге именно Юван выиграла матч.

Основная сетка Australian Open-2021 пройдет 8-21 февраля.