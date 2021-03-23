В индийском городе Суряпет во время открытия национального чемпионата по кабадди рухнула трибуна со зрителями. Около 30 человек получили телесные повреждения.

На кадрах видно, как огромная трибуна с людьми упала за доли секунды. По сообщениям полиции, данных о погибших пока нет. На трибуне находились почти 1500 человек.

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Полиция заявляет, что вскоре начнет расследование несчастного случая. Руководитель полиции Суряпету сообщил, что до сих пор не сообщается о гибели людей с места аварии.

"Ранены около 25-30 человек, а тяжело ранены около 4-5 человек. Все люди, попавшие под завалы древесины, были перевезены в правительственную больницу Суряпету и другие больницы поблизости. Мы подозреваем, что структура была слабой и сломалась во время турнира, точная причина еще неизвестна", – сказал офицер.

Видео инцидента

Справка. Кабадди – популярная в Индии командная игра.